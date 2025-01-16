Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı

Kastamonulu Öğretim Görevlisi Buz Gibi Suda Yüzerek Şelaleyi Tanıttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi'nden Hikmet Haberal, Ilıca Şelalesi'nin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla sıfırın altında 10 derece soğukta şelalenin göletinde yüzdü. Bölgenin biyoçeşitliliği ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Öğretim görevlisi, doğa harikası şelaleyi tanıtmak için buz gibi suda yüzdü

KASTAMONU - Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi'nin tanıtımına katkı sağlamak isteyen öğretim görevlisi, termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği havaya aldırış etmeden suda yüzdü.

Kastamonu'nun doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak isteyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilıca Şelalesi'nin altında yüzdü. İlk olarak Horma Kanyonu'nundaki yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi ahşap yürüyüş parkurundan yürüyerek geçen Haberal, daha sonra Ilıca Şelalesine ulaştı. Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği soğuk havaya aldırış etmeyen Haberal, şelalenin önündeki gölete girerek bir süre yüzdü. Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın'ın tulum ile çaldığı "Ölürüm Türkiyem" şarkısına yüzerek eşlik eden Haberal, daha sonra Türk bayrağı açtı.

Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak için soğuk havaya aldırış etmeden suda yüzdüğünü söyleyen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Küre Dağları, içerisinde barındırdığı biyoçeşitliliğiyle zengin florası ve faunasıyla 2000 yılında doğal güzelleri nedeniyle Milli Park olarak ilan edilmiştir. Ilıca Şelalesi de Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonunun 3,5 kilometrelik bir yürüyüş sonrasında şelaleye ulaşmaktayız. Ilıca Şelalesi, Pınarbaşı ilçesinde Ilıca köyünde yer almaktadır. Ilıca Şelalesi, aynı zamanda dünyada biyoçeşitliliği açısından ön plana çıkarılan Pan Parks alanlarından bir tanesidir. Kaynak değerleri açısından bölgede kızıl geyik, yaban hayvanları açısından ayı, domuz, kurt, çakal gibi hayvanları barındırmaktadır. Küre Dağları Milli Parkından zengin flora çeşitliliği de bulunmaktadır. Ilıca Şelalesi bölgesinde şimşir ormanları da bulunmaktadır. Göknar, sarıçam, karaçam gibi bir çok bitki çeşitliliğiyle tarımsal alanları da mevcuttur. Bölgede hayvan yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Horma kanyonundan geçişlerde yapılmaktadır. Tabii ki burasını geçmek isteyenler bir alan kılavuzu eşliğinde kanyonda yürümelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü burası çok riskli bir bölge. Bizler, Turizmciler olarak bölgeyi macera turizmine kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda birçok rota çalışmamız oldu. Biyoçeşitliliğiyle ve jeomorfolojik yapısıyla burası ülkemizin en önemli kaynak değerleri arasında yer almaktadır. Bu yüzden bölge, ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesini oluşturmaktadır Küre Dağları Milli Parkı. Herkesi bu cennet güzelliklerini görmeye bekliyoruz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'a, Turizm İşletmeciliği doktora öğrencisi Ersin Uğur Aydın, Tourism Management lisans öğrencisi İrem Karahan ve Doğa Turizmi Rehberliği yüksek lisans öğrencisi Ali Kartal destek verdi.

Kastamonulu Öğretim Görevlisi Buz Gibi Suda Yüzerek Şelaleyi Tanıttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Kültür Sanat
img

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım
img

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
img

Ailesini katleden polisin oğlunun intihar nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Barınaktan firar eden ayı şehri ayağa kaldırdı

Firar eden hayvan şehri ayağa kaldırdı! Camiden anonslar yapılıyor
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.