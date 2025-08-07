Kale Biber Festivali Başlıyor

Denizli'nin Kale ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenecek Kale Biber Festivali, yarın başlayacak.

Kale Belediyesi tarafından organize edilen festival, cuma akşamı gerçekleştirilecek konser etkinlikleriyle açılış yapacak. Festival kapsamında üç gün boyunca çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin ikinci günü, ilçeye özgü lezzetlerin sunulacağı "Biber Tatarı" ikramı yapılacak. İlçenin sokakları biber temasıyla süslenerek yöresel ürünlerin tanıtımı yapılacak. En güzel biberlerin belirleneceği yarışmalar da katılımcılara renkli anlar yaşatacak.

Pazar günü ise ilçedeki futbol sahasında Karakucak Güreşleri düzenlenecek. Gün boyu sürecek güreş müsabakalarının yanı sıra çeşitli gösteriler ve etkinliklerle festival sona erecek.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, yaptığı açıklamada, festivale tüm vatandaşları davet etti.

Kale Biber Festivali'nin ilçenin kültürel değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Hayla, "Cuma akşamı konserlerle başlayacağız. Cumartesi günü Biber Tatarı ve ikramlarımızla coşku dorukta olacak. Pazar günü ise ata sporumuz Karakucak Güreşi ve diğer etkinliklerimizle festivalimizi taçlandıracağız. Tüm halkımızı ve misafirlerimizi bu renkli ve anlamlı festivale davet ediyorum." ifadelerini kullandı.