Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'nın Restorasyon Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'nın Restorasyon Çalışmaları Başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Tarihi Kapalı Çarşı'sının deprem sonrası restorasyon çalışmalarına dair bilgiler paylaştı. Tarihi çarşının canlandırılması ile bölgenin kültür ve ekonomik yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyonundan görüntüler paylaşarak, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşımız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" dedi.

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Tarihi Kapalı Çarşı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 740 metrekarelik alanda 122'si tescilli 140 dükkanın inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyor. Restorasyon kapsamında ilk etapta yıkılan alanlar temizlendi, deprem sonrası taş yapılarda oluşan çatlaklar güçlendirildi. Ayrıca statik, jeofizik ve yapı malzeme analiz raporları da hazırlandı. Projede taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekip görev yapıyor.

TARİHİ DEMİRCİLER ÇARŞI'NDA İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Bakan Murat Kurum, restorasyon çalışmalarından görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşımız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak" dedi. Restorasyon alanında açıklamalarda bulunan TOKİ İnşaat Mühendisi Eray Sezgin ise tarihi çarşının 16'ncı yüzyılda inşa edildiğini anlattı. Kahramanmaraş depreminin ardından konut inşasının yanı sıra tarihi yapıların da restorasyonunu yürüttüklerini kaydeden Sezgin, "Burası Maraş'ın kalbi, bizim de görevimiz burayı tekrardan canlandırıp eski güzel günlerine döndürmek" dedi. Eş zamanlı olarak Tarihi Demirciler Çarşısı'nda da ihalelerin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını açıklayan Sezgin, "En kısa sürede orada da restorasyon çalışmalarını tamamlayıp, orayı Maraş ekonomisine, Maraş tarihine tekrardan geri kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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