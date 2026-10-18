Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

İsmail Doney, dededen kalan 200 yıllık dükkanda 15 yıldır isot satıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsmail Doney, dededen kalan 200 yıllık dükkanda 15 yıldır isot satıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Tarihi Hanlar Bölgesi'nde yaklaşık 200 yıldır ayakta duran 20 metrekarelik dükkan, beş kuşaktır aynı ailenin geçim kaynağı. Ailenin beşinci kuşak temsilcisi İsmail Doney, 15 yıldır işlettiği dükkanda isot, salça ve baharat satarak dededen kalma ticareti sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Tarihi Hanlar Bölgesi'nde yaklaşık 200 yıldır ayakta duran 20 metrekarelik dükkan, beş kuşaktır aynı ailenin geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.

Balıklıgöl civarında çeşitli restorasyonlardan geçirilerek halen kullanılan dükkan, 28 yaşındaki İsmail Doney'in dedesinin dedesi Eyyüp, dedesinin babası Muhittin, dedesi Halil ve babası Fuat tarafından işletilmeye başlandı.

Doney'in babası Fuat tarafından yaklaşık 35 yıl ticaret yapılan dükkan, ailenin beşinci kuşak temsilcisi İsmail Doney tarafından 15 yıldır işletiliyor.

Çocukluk yıllarında babasının yanında çalışan ve işletmeyi kendisinden sonraki nesle aktarmayı hedefleyen Doney, dükkanında Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti isotun (pul biber) yanı sıra biber ve domates salçası, kuru sebzeler, fıstık ve baharat çeşitlerini satışa sunuyor.

İsmail Doney, AA muhabirine, işletmeyi Ahilik geleneğine uygun şekilde sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Aile büyüklerinden öğrendiği yöntemleri koruyarak yöresel ürünleri müşterilerle buluşturduğunu dile getiren Doney, ürün seçiminde kaliteyi ön planda tuttuklarını ifade etti.

Doney, isotun kuru, yağsız ve az tuzlu olması gerektiğini belirterek, "Biz, atamızdan, dedemizden böyle gördük. Annemiz böyle öğretti. Biz de böyle devam ediyoruz." dedi.

Biber salçasını kaynatmadan, güneşte kurutarak hazırladıklarını anlatan Doney, bu yöntemin ürüne kendine özgü tat ve lezzet kazandırdığını dile getirdi.

Kuşaklar değişiyor, müşteriler aynı kalıyor

Doney, aile büyüklerinden devraldığı mesleğin yanı sıra kuşaklar boyunca devam eden müşteri ilişkilerinin de kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Bazı müşterilerinin dedelerinden ve babalarından bu yana dükkandan alışveriş yaptıklarını belirten Doney, şöyle konuştu:

"Bizim aynı zamanda ikinci ve üçüncü kuşak müşterilerimiz de var. Adamın babası, dedesi gelip bizden alışveriş yapmış ve kendisi dedesiyle birlikte gelip benim dedemden alışveriş yapmış. Bu anlamda da bizim birçok müşterimiz ve birçok dostumuz var. Adam geliyor, benim gibi çocukluğunu burada buluyor."

Doney, iş yerine gelen kişileri yalnızca müşteri olarak görmediklerini, her birini misafir olarak karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Selde kaybolan Ahmet Derin'in aracı böyle sürüklenmiş
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

Yapımcısından iddialı çıkış: Yeni gelmedik, geri geldik
Kayseri'de rastgele açılan ateşte kurşun çocuk odasına girdi! Akülü arabaya isabet etti

Kurşun çocuk odasının camından girdi! İsabet ettiği yere bakın
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
Serebral palsi tanısıyla kucakta büyüdü, 7 yaşında yürüdü! Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak

6 yaşına kadar kucakta taşındı! Şimdi tek hayali doktor olmak
Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor

Orta Doğu'da kritik eşik! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor