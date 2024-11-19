Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Kadınlar İpek Dokumacılığı Kursuyla Ekonomik Özgürlük Kazanıyor

İskenderun'da Kadınlar İpek Dokumacılığı Kursuyla Ekonomik Özgürlük Kazanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentte başlatılan dokuma kursu, depremzede kadınların hem üretim yapıp gelir elde etmesini sağlıyor hem de psikolojik destek sunuyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentt???????e açılan kursta ipek iplikten şal, fular ve tülbent dokuyan kadınlar, hem kazanç sağlıyor hem de depremin etkilerinden uzaklaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlerin ağırlandığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde dokuma kursu başlatıldı.

EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde oluşturulan atölyede haftada 5 gün düzenlenen eğitime 12 kadın katılıyor.

İpek iplikten şal, fular ve tülbent yapmayı öğrenen kursiyerler, dokuma tezgahının başına geçiyor.

Kadınlar, yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

"Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını hedefliyoruz"

EkoDoku Sürdürülebilir Yaşam Kooperatifi Proje Müdürü Hatice Aydın Asal, AA muhabirine, ipek dokumacılığı geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Meslek öğrenen kadınların depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını belirten Asal, "Kadınların para kazanmanın ve üretmenin nasıl bir duygu olduğunu hissedebilmesini amaçlıyoruz. Bir nebze de olsun depremin izlerini silmeyi istiyoruz." dedi.

Asal, kadınlara imkan tanınmasının önemini vurgulayarak, "Kooperatif olarak her zaman kadınların güçlenmesini, geleneksel el sanatlarıyla istihdamlarını sağlamayı, ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden 42 yaşındaki Rukiye Tüysüz, afet nedeniyle sonra zor günler geçirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burası bizim için çok iyi etkinlik oldu. En azından evde oturup 'Deprem mi olacak?' diye düşünmüyoruz. Kurs psikolojik olarak destek sağlıyor. İnşallah devam etmeyi düşünüyorum. Evimize, ailemize katkıda bulunuyoruz."

54 yaşındaki Sıdıka Öztaş da dokumacılığın yeni bir tecrübe olduğunu belirterek, "Uzun zamandır ipek dokumacılığını merak ediyordum. Kurs sayesinde öğrendim." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Kültür Sanat
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler

Sanık sandalyesine oturan hemşireden kan donduran sözler

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu
Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı! ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI! Öğretmen maaş zammı belli oldu mu? Ocak ayında öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! SSK, BAĞ-KUR Emeklisi zam oranları ne olacak? Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.