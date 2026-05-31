Haberler

Kaybolmaya yüz tutan fıçıcılığı 116 yıldır sürdürüyorlar

Kaybolmaya yüz tutan fıçıcılığı 116 yıldır sürdürüyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1910'da başlayan fıçıcılık geleneğini Erkuş ailesinin dördüncü kuşak temsilcileri sürdürüyor. Azalan talebe rağmen geleneksel yöntemlerle üretim yapan aile, yurt içi ve dışına ahşap fıçı gönderiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1910 yılında başlayan fıçıcılık geleneğini sürdüren Erkuş ailesinin dördüncü kuşak temsilcileri, azalan talebe rağmen üretime devam ediyor.

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde başlayan aile mesleğini sürdüren Orhan ve Burhan Erkuş kardeşler, 82 yaşındaki babaları Erdoğan Erkuş ile geleneksel yöntemlerle fıçı üretmeye devam ediyor.

Su, zeytin, turşu, salamura ve çeşitli gıda ürünlerinin muhafazasında kullanılan ahşap fıçılar, azalan talebe rağmen belirli alanlarda kullanılmayı sürdürüyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen "Fıçıcı Ustalık Belgesi"ne sahip Burhan Erkuş ve kardeşi, mesleği çocuklarına da aktarmayı hedefliyor.

Yapıştırıcı kullanılmadan üretiliyor

Yaklaşık 70 yıldır fıçı üreten Erdoğan Erkuş, AA muhabirine, dedesi İlyas Erkuş'tan öğrendiği mesleği halen sürdürdüğünü söyledi.

Mesleğin ciddi tecrübe ve hassas hesaplama gerektirdiğini belirten Erkuş, ahşap tahtaların şekillendirilip metal çemberlerle sıkıştırılmasıyla, herhangi bir yapıştırıcı kullanılmadan su geçirmez fıçıların üretilebildiğini anlattı.

Erkuş, geçmişte fıçıya talebin daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Aylarca müşteri beklediğimiz oluyor. Bu meslek yapılmadıkça unutuluyor. Benim çocuklarım dördüncü kuşak olarak devam ediyor. İnşallah gelecek nesiller de sürdürür." dedi.

Yurt içi ve dışından talep

Mesleği babası Erdoğan Erkuş'tan öğrenen Orhan Erkuş da 1995 yılından bu yana kardeşi Burhan Erkuş ile üretim yaptıklarını belirtti.

Fıçıcılığı askerlik dönüşü babalarından öğrendiklerini ifade eden Erkuş, yıllar içinde Türkiye'nin yanı sıra kargoyla İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de ürün gönderdiklerini söyledi.

Erkuş, mesleğini severek yaptığının altını çizerek, "Sağlığımız elverdiği sürece üretime devam edeceğiz. Çocuklarımız da ilgi gösteriyor. Onlar da sürdürürse meslek beşinci kuşağa taşınmış olacak." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanye West konseri havadan görüntülendi

Kanye West İstanbul'u salladı! Rekor kırılan geceden mest eden görüntü
Çin’deki kritik zirvede tek Türk konuşmacı olan Ali Babacan'dan önemli mesajlar

Kritik zirvedeki tek Türk konuşmacı! İşte verdiği mesajlar

Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı
'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk 'Gelsin' dedi

Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam

Mourinho'yla birlikte 80 milyon euroluk yıldız da geri dönüyor