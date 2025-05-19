Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşleri ve Eğlence Dolu Anlar

Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşleri ve Eğlence Dolu Anlar
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Gümüşhane'de Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, yaylalarda gerçekleştirdikleri yürüyüşle hem doğanın tadını çıkardı hem de eğlenceli anlar yaşadı. Çiçeklerle dolu yaylalarda horon tepen doğaseverler, keyifli bir gün geçirdi.

Gümüşhane'de, hava sıcaklığının artmasıyla yaylalarda bir araya gelen doğaseverler keyifli yürüyüşler gerçekleştiriyor.

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Damlı köyü sınırlarında bulunan Sazalanı mesire alanı ve Damlı köyü yaylasında, çam ağaçlarının gölgesinde ve sis altında 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa tutkunları, sarı, mor ve beyaz çiçeklerle kaplı yaylalarda bol bol fotoğraf çekerek kemençe eşliğinde horon tepti.

ARDOSK Başkanı Ali Koçyiğit, AA muhabirine, 42 kişilik bir ekiple yaptıkları yürüyüşten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Bazı kulüp üyelerinin kente il dışından geldiklerini belirten Koçyiğit, "Arkadaşlarımızla beraber spor amaçlı yürüyüşler yapıyoruz. Her hafta düzenli olarak yürüyoruz. Hava bazen sisli, bazen güneşliydi. Değişik bir ambiyans vardı." diye konuştu.

Kulüp üyelerinden Bekir Akçagöz ise üç yıldır Gümüşhane'de olduğunu ifade ederek, "Sabah hava güneşliydi. Sonra sis çöktü. Biraz üşüdük, biraz ısındık. Ormanın içinde yürüdük. Yaylalar yeşildi ve manzaraları çok güzeldi. Buralı insanlar ile muhabbet ettik. Bizi sıcak karşıladılar." dedi.

Dilara Altıntek ise çiçekler ile ağaçların arasında patika yollarda yürüyüş yaptıklarını belirterek, "Kemençeci abimiz ile baya eğlendik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Birlikte şarkılar söyledik. Horon teptik. " dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat
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