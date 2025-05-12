Gümüşhane'de Doğa Severler Yaylalarda Yürüyüş Yaptı

Gümüşhane'de doğaseverler yaylalarda yürüyüş gerçekleştirdi.

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Alan ve Fındıkcak yaylalarındaki sis bulutlarının üzerinde yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Doğa tutkunları, manzara ve renkli çiçeklerle kaplı yaylalarda fotoğraf çekerek keyifli zaman geçirdi.

Yürüyüşe katılan Büşra Çoşkun, ilk defa yürüyüşe katıldığını, sıcak ve güzel bir ortamda yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 14 kilometrelik bir doğa yürüyüşü yaptıklarını aktaran Çoşkun, yürüyüş yapılan alanın çok güzel olduğunu ifade etti.

İbrahim Onur Özkül ise Gümüşhane'nin yaylalarını gezdiklerini aktararak, "Kürtün barajına doğru yaklaşık 15 kilometrelik bir yol yaptık. Çok güzel bir manzara ve doğada yürüyüş yaptık. Doğa severleri buraya gezip, keşfetmeye bekliyoruz." diye konuştu.