Gökova Körfezi'nde Rüzgar ve Uçurtma Sörfü Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Ula ilçesindeki Gökova Körfezi'nde, rüzgar ve uçurtma sörfü yapan sporcuların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptıkları gösteri ilgiyle izlendi.

Rüzgarla yapılabilen su sporlarına elverişli doğasıyla son yıllarda yerli ve yabancı sporcuların tercih ettiği Akçapınar sahili, sporcular ve tatilcilere yıl boyu esen "Deli Mehmet" rüzgarıyla uzun süreli spor yapma imkanı tanıyor.

Gökova Körfezi'nde rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahili, sporcuların gün boyu yaptığı akrobasi hareketleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu Muğla İl Temsilciliği ve Akyaka Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Akçapınar sahilinde rüzgar sörfü şenliği düzenlendi.

52 sporcunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte rüzgarla dans eden sporcuların heyecan dolu gösterileri ve kıyasıya yarışları ilgiyle izlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akyaka'nın rüzgarı ve deniziyle dünyanın en iyi uçurtma sörfü alanlarından biri olduğunu söyledi.