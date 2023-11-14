Germencik Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezleri'nde Kadın ve Çocuklara Kurslar Veriliyor

Germencik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kültür Sanat ve Spor Merkezleri'nde yüzlerce kadın ve çocuk, farklı branşlarda kurslara katılıyor. Kadınlar step aerobik, pilates, zumba gibi kurslara katılırken, çocuklar da spor ve halk oyunları gibi kurslardan ücretsiz olarak yararlanıyor.

Germencik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kültür Sanat ve Spor Merkezleri'nde yüzlerce kadın ve çocuk, farklı branşlarda kurslara katılıyor.

Germencik Belediyesi'nin ilçe merkezi ile Ortaklar Mahallesi'nde hizmete açtığı Kültür Sanat ve Spor Merkezleri'ne gelen kadın ve çocuklara, uzman eğitmenler aracılığıyla çeşitli kurslar veriliyor. Kadın spor kursu, step aerobik, pilates, zumba, meditasyon, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle kadın ve çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri hedeflenirken, merkezlere 7'den 70'e tüm vatandaşlar ilgi gösteriyor. Spor yapan kadınlar bir yandan da sosyalleşme fırsatı yakalıyor.

ÇOCUKLAR SPORLA BÜYÜYOR

Kültür Sanat ve Spor Merkezlerindeki çocuklar bir yandan spor yapma alışkanlığı kazanırken diğer yandan zihinsel ve bedensel gelişimlerine de katkı sağlanıyor. Sağlıklı yaşama da adapte olan çocuklar fiziksel aktiviteyle sosyalleşiyor.

"SOSYAL HAYATA KATKIDA BULUNUYORUZ"

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sosyal hayata katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle dedi:

"Germencik Belediyesi olarak sosyal ve kültürel yaşama yönelik yaptığımız en önemli projelerden olan kültür sanat ve spor merkezlerimiz vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Özellikle kadın ve çocukların kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılması için gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında Germencik ve Ortaklar'da açtığımız kültür, sanat ve spor merkezleri başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlarımız step aerobik, pilates, zumba ve meditasyon gibi kurslara katılırken, çocuklarımız da sporun yanı sıra halk oyunları, karate vb. gibi kurslara ücretsiz bir şekilde yararlanıyor. Sosyal hayata katkıda bulunacak projelerimizi gerçekleştirmeye devam edecek bu anlamda ilçemizin her anlamda kendine yeten bir yapıya kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."