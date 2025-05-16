Genç Sanatçılardan Yaşlılara Duygusal Müzik Dinletisi

Uluslararası birçok yarışmalarda derece elde eden genç arp sanatçısı Ela Talay ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Tuana Ünal, İzmir'de huzurevi sakinlerine müzik dinletisi sundu.

Talay ve Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Narlıdere Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

Merkezdeki müzik dinletisinde Ela Talay'ın arp, Tuana Ünal'ın keman performansı, huzurevi sakinlerine duygulu anlar yaşattı.

Yerli ve yabancı eserlerin çalındığı dinletiye ortaokul öğrencisi Eser Taşdelen de zaman zaman flütüyle dahil oldu.

Konser sonrası sanatçılara teşekkür plaketleri verildi.

???????Arpist Talay, yaptığı açıklamada, yaşlıların toplumun temel direklerinden olduğunu belirterek "Yaşlılarımız ve büyüklerimiz bizim için çok önemli. Büyüklerimizin yanına gelerek onlarla zaman geçirmek bizi sevindirdi, verdiğimiz dinletiyi inşallah beğenmişlerdir." dedi.

Keman sanatçısı Tuana Ünal ve arpist Ela Talay, yarın da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserinde de sahne alacak.