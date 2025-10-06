Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı Başarıyla Tamamlandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" tamamlandı.

Gerede Belediyesi tarafından Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve çevre iller ile Türkiye'nin 50 farklı şehrinden gelen esnaf ve üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ürünleri satışa sundu.

Kaz eti, köy ekmeği, keş, el işleri, soğan, patates, kıyafet ve bakliyat gibi yöresel ürünlerin yer aldığı panayır, 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırladı. Ayrıca etkinlik süresince çeşitli aktiviteler de düzenlendi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, panayırların köklü geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Panayırın başlangıç tarihinin bilinmediğini anlatan Allar, "Panayıra ülkenin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Bir evin ihtiyacı olan her şeyi bu panayırda bulmak mümkündür." diye konuştu.

Allar, bu yılki panayırın da esnaf ve vatandaşlar açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettik. Esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak düzenlemeler yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnafımız ve vatandaşlarımız memnun şekilde ilçemizden ayrıldı." dedi.