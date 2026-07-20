Fatsa'da 8 gün süren 13. Çınar Festivali tamamlandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen ve 8 gün süren 13. Çınar Festivali, tamamlandı.

Festival kapsamında düzenlenen konserlerde sanatçılar Hande Ünsal, Soner Arıca, Grup Ayna ve Elif Kaya sahneye çıkarken, yerel sanatçılar da performanslarıyla izleyicilerden beğeni aldı. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği konserler, festivalin en dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Müzik etkinliklerinin yanı sıra festival boyunca sokak basketbolu, plaj futbolu, plaj voleybolu, satranç ve tekvando gibi birçok spor organizasyonu da gerçekleştirildi. Düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Sekiz gün boyunca devam eden festival, hem ilçe ekonomisine, hem de sosyal yaşama önemli katkı sağladı. Yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan festival, konserlerden spor müsabakalarına, kültürel etkinliklerden aile aktivitelerine kadar geniş kapsamlı programıyla katılımcılara güzel bir deneyim sundu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı