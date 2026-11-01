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Eskişehirli Ayşe Dönmez örgü ürünlerini 3 yıldır stantta satıyor

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Eskişehirli Ayşe Dönmez örgü ürünlerini 3 yıldır stantta satıyor
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Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Dönmez, 3 yıldır stantlarda sattığı bebek patiği, hırka, yelek ve bandanalarla ev ekonomisine katkı sağlıyor. Dönmez, bir yeleğin iki günde bittiğini ve ürünlerin fiyatlarının 300 liradan başladığını söyledi.

Eskişehirli Ayşe Dönmez, bebek kıyafetlerinden bandanalara kadar birçok ürünü vatandaşların beğenisine sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Dönmez, örgü işini 3 yıldır stantlarda satışa dönüştürerek geçimini sağlıyor. Kendilerine sağlanan alanda el emeği göz nuru ürünlerini satan Dönmez; bebek patikleri, hırkalar, yelekler ve bandanalar örerek hem vakit geçiriyor hem de kazancını elde ediyor.

"Bebek patiği, hırkası, yelekleri örüyorum"

Satış sürecini ve el sanatlarına olan ilgisini anlatan Ayşe Dönmez, "3 yıldır ilgi alanıma girdi. Sağ olsunlar bize burada yer verdiler. Satış yapıyoruz, sattıklarımız kendimize. 3 yıldır değil, daha önceden de örüyorduk ama 3 yıldır ben buraya çıkıyorum. Bebek patiği, bebek hırkası, bebek yelekleri, bandanalar örüyorum. Vatandaşlar patiklerimizden, yeleklerimizden, hırkalarımızdan, hepsinden alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bir yelek iki günde bitiyor"

Ürünlerin yapım süreleri ve fiyatları hakkında da bilgi veren Ayşe Dönmez, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Bir yelek bile iki günde bitiyor, hırka iki üç günde bitiyor. Fiyatlarımız 300 liradan başlıyor. Hırkalarımız 650-700 lira. Şimdi bir tane bitirmeye çalışıyorum, bu da 700 lira olacak bitirirsem. Bunu da sergiye koyacağım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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