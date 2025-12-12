Eskişehir'de üniversite öğrencileri geleneksel tariflerle yöresel yemekler yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Hızır Bey Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Ninemin Tarifleri Atölyesi"nde üniversite öğrencileri, geleneksel tariflerle Eskişehir'in yöresel yemeklerini hazırladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda Tepebaşı ilçesi Orta Mahallesi'ndeki yurtta düzenlenen atölyede, üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler, şeflerin yönlendirmesiyle sorpa çorbası, balaban köfte ve kabak tatlısı yaptı.

Yöresel tatlar, yurtta kalan öğrencilere ikram edildi.

Yurdun eğitim sorumlusu Şeyma Yenioğlu, gazetecilere, "Ninemin Tarifleri Atölyesi" sayesinde öğrencilerin hem yöresel mutfak kültürünü deneyimlediğini hem de keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Etkinliğin, gelenek ve görenekleri sürdürme açısından önemli olduğunu dile getiren Yenioğlu, şöyle konuştu:

"Kız öğrenciler projeye yoğun ilgi gösterdi. Bugün Eskişehir yöresine ait yemekleri yaptık. Uyum sağlamakta zorlanan öğrencilerimiz oluyor ama kendi bölgelerinde de benzer yemekler olduğu için hem nasıl yapıldığını deneyimliyorlar hem de kendi bölgelerindeki yemeklerle kıyaslıyorlar."

Yurdun diyetisyeni Zeynep Sude Gölcük de atölyenin öğrencilerin beslenme farkındalığını artırdığını söyledi.

Yağ ve sos oranlarına dikkat edildiğinde yemeklerin dengeli öğün oluşturduğunu dile getiren Gölcük, yurttaki öğrencilerin beslenmesinde doğal içeriklere önem verdiklerinin altını çizdi.

Yurdun mutfak şefi Yunus Emre Bayar, 17 yıllık mesleki deneyimiyle öğrencilere destek verdiğini belirterek, "Bugün kuzu gerdanından sorpa çorbamızı, balaban köftemizi ve Kızılinler balkabağından tatlımızı yaptık. Öğrencilerimiz güzel performans sergiledi. Elleri yatkın." ifadesini kullandı.

Van'dan Eskişehir'e gelen üniversite öğrencisi Esmanur Demirhan da kendi yöresinde de benzer yemeklerin bulunduğunu dile getirerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği atölyede yeni arkadaşlar edindiğini söyledi.