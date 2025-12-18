Erzurum'da Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kadınlar, el sanatlarını ve yöresel yemekleri sergiledi

Erzurum'da Dünya Kooperatifçilik Günü'nde kadınlar, el sanatlarını ve yöresel yemekleri tanıttı.

Kentteki 20 kadın kooperatifi tarafından Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde "Kooperatifte Kadın Gücü" programı düzenlendi.

Kooperatif üyesi kadınlar, el sanatları ve yöresel yemeklerin yer aldığı stantlar açarak ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kadına yönelik temaların işlendiği resim sergisinin açılışının da yapıldığı etkinlikte kadın emeğini, üretimi ve toplumsal dayanışmayı konu alan eserler yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında "Kooperatifte Kadın Gücü" temasıyla bir arada olduklarını söyledi.

Erzurum'da 20 kadın kooperatifinin bulunduğunu anlatan Aykut, şunları kaydetti:

"Kooperatifte kadınların yapmış olduğu ürünler sergilenmekte ve satışları yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadının iş piyasasına katılımını, iş gücü ve istihdam noktasında destekliyoruz. Bu tür faaliyetleri devam ettiriyoruz. Sergide yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar birçok alanda ürünlerimiz bulunmakta ve sergilenmektedir. Erzurum'un ev yapımı ürünlerin yanında gıda ve doğal ürünler bulunmaktadır. Burada kadın gelir getirici ürünleri de bulunmaktadır."

Tortum Kadın Kooperatifi Başkanı Esra Kaplanoğlu da hazırladıkları doğal ve yöresel ürünleri marka haline getirmek istediklerini belirterek, "Burada sergilediğimiz, bahçeden, dalından topladığımız ürünlerin tamamen doğal üretip satışını yapmaktayız." diye konuştu.