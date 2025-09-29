Erzincan'da 'Babalar ve Bebeler Camide Buluşuyor' Etkinliği Düzenlendi

Haberler

Erzincan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından başlatılan 'Babalar ve Bebeler Camide Buluşuyor' etkinliği, çocukların inanç ortamına alışmalarını ve spor yaparak vakit geçirmelerini sağlıyor. Terzibaba Camisi'nde yatsı namazından sonra düzenlenen etkinlikte çocuklar, çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Erzincan'da başlatılan "Babalar ve Bebeler Camide Buluşuyor" etkinliğiyle çocuklar, hem cami ortamına alışıyor hem de oluşturulan oyun alanında sporla iç içe vakit geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğünce başlatılan etkinlik kapsamında babalar ve çocukları, Terzibaba Camisi'nde yatsı namazının ardından buluştu.

Cami içerisinde düzenlenen etkinlikte, çocuklar için kurulan koordinasyon parkurunda çeşitli oyunlar oynandı.

Çocuklar, babalarıyla halat çekme gibi aktivitelere katıldı.

Etkinlik, kentteki farklı camilerde devam edecek.

"Ayda bir bu organizasyonu yapmayı planlıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Canser Atila, AA muhabirine, yatsı namazından sonra çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocukların manevi duygularını pekiştirmek için de sohbet ettiklerini belirten Atila, şöyle devam etti:

"Babalar ve çocuklarımızla birlikte güzel organizasyonlarla devam edeceğiz. Burada tek amacımız çocukları bu manevi atmosfere alıştırmak. Bunu da sporla daha güzel yapacağımızı düşündüğümüz için bu şekilde bir organizasyon düzenledik. Ayda bir bu organizasyonu yapmayı planlıyoruz."

Çocuğunu etkinliğe getiren Bilal Güner ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Beraber yatsı namazını eda ettik. Çocukların hem manevi duygularını geliştirmeleri hem de böyle birlik ve beraberlik içerisinde eğlenmeleri açısından çok güzel bir gündü." dedi.

Ömer Faruk Şengül de çocuklarına maneviyat aşılanması açısından değerli bir program olduğunu ifade etti.

Camideki oyun alanında oynayan çocuklardan 8 yaşındaki Ömer Asaf Çalık ise "Babamla birlikte yatsı namazına geldik. Çok eğlendik. Mutluyuz. Parkurlar yaptık, halat çekme yarışı yaptık. Ödül olarak da pizza yedik. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Abdulsamet Şengül de etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
