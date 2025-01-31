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Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Öztürk, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Öztürk, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olaylara dair fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek, ödüle layık gördüğü eserleri seçti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Öztürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" adlı karesini seçen Öztürk, "Haber" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "O bakış" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Öztürk, "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci", "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk şekerci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Gergedan ve bakıcısı" adlı karesine oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasındaki eserleri çok beğendiğini belirten Öztürk, AA çalışanlarına başarı diledi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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