Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 1 Milyon Ziyaretçi Hedefleniyor

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni 1 milyonu aşkın kayakseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezinin her geçen gün popülaritesinin arttığını söyledi.

Kayak sezonunu ilk Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin açtığını ve merkeze yapılan yatırımların ardından her geçen gün kayaksever ve misafir sayısının arttığını belirten Canpolat, şöyle konuştu:

"Dağın zirve noktası olan 3 bin 200 rakımda 1,5 metre kar mevcut. Snowtrack ekiplerimiz kar basma çalışmalarına devam ediyor. Pistleri iyileştirmek adına mevcut karı ezmeye başlayarak pistlerimizi hazırlıyor. Kayak merkezindeki tüm işletmelerde 100 üzerinde personel var. Personelimiz de canla başla bu sezonu en iyi şekilde geçirmek için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor."

Canpolat, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun sezon başından itibaren kayak merkezinin Türkiye'de bilinirliliğinin ve popülaritesinin artması için talimat verdiğini, ekip arkadaşlarıyla bu yönde çalıştıklarını aktardı.

Kayak merkezinde geçen yıl yeni turnike sistemleri kurduklarını anlatan Canpolat, şunları kaydetti:

"Bundan 2 yıl önce buranın ziyaretçi sayısı yaklaşık 30 bin civarındaydı. Geçtiğimiz yıl 250 bindi. Bizler bu yıl 1 milyon hedef koymuştuk. Allah nasip ederse 1 milyon hedefinin belki de çok üzerine çıkacağız. Diğer kayak merkezindeki turnikelerin geçiş sayıları ile bizim kayak merkezindeki turnikelerden geçiş sayıları kıyaslandığında, bizim arası kapanmayacak kadar büyük bir fazlamız var. İnşallah sezon sonuna kadar hem yağan karla pistlerin iyileştirilmesi, açtığımız bungalovların iyi işletilmesi ve restoran ile günübirlik tesislerin güzel işletilmesi sayesinde hem Erzincan halkını hem civar illerimiz Erzurum, Gümüşhane, Trabzon ve Tunceli'den gelen kayakseverleri burada ağırlamaktan mutluluk duyacağız."

Canpolat, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Erzincan Valisi Aydoğdu'nun başkanlığında Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ciddi çalışmalar yaptıklarını, Avrupa'dan da merkeze gelenler olduğunu dile getirerek, Türkiye Kayak Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde ocak ya da şubat aylarında Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 500-600 sporcunun katıldığı organizasyonlar gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.