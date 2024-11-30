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El Yapımı Ayakkabı Üretiminde Uzmanlaşmış Kenan Bajrami'nin Hikayesi

El Yapımı Ayakkabı Üretiminde Uzmanlaşmış Kenan Bajrami'nin Hikayesi
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Üsküp'te 44 yıldır el yapımı ayakkabı üreten Kenan Bajrami, Türkiye'den ithal ettiği derilerle işini sürdürüyor. Çocukluğundan itibaren zanaatla iç içe olan Bajrami, gelecekte çocuklarının bu mesleği devam ettirmesini istiyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 44 yıldır el yapımı ayakkabı üreten Kenan Bajrami, ihtiyaç duyduğu derileri Türkiye'den ithal ediyor.

57 yaşındaki Bajrami, zanaata nasıl başladığını ve geleceğe ilişkin planlarını AA muhabirine anlattı.

Bajrami, Eski Üsküp Çarşısı'nda 13 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğinin hayatında büyük bir yer edindiğini söyledi.

Yıllarca çıraklık yapıp usta olduktan sonra dükkan açtığını belirten Bajrami, "Bir çocuk olarak bu işi severek uzun bir süre yaptım. Ardından Yugoslavya döneminde askere gittim. Askerden döndükten sonra aynı mesleğe devam ettim." dedi.

Ayakkabı üretimi için deri ve diğer ham maddeler Türkiye'den

Bajrami, ilk yıllarda el üretimi ayakkabılara ilginin çokluğundan 15 kişi çalıştırdığını ancak fabrika üretimi düşük fiyatlı ayakkabıların artması nedeniyle şu an 3 çalışanının olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda günde 60 çift ayakkabı ürettiklerini belirten Bajrami, el yapımı olanlara talebin azalmasıyla şimdilik günde 6 çift imal ettiklerini anlattı.

Bajrami, bilgisayar bilimi, işletme yönetimi ve grafik tasarımı bölümlerinde eğitim gören çocuklarıyla mağaza açma ve internetten satış yapmaya yönelik çalışmalarının olduğunu söyleyerek, "On-line satış konusunda biz yaşlıyız ve bunları çok iyi bilmiyoruz. Bizim dönemimizin reklamlarını, ayakkabının reklamının nasıl olması gerektiğini, markanın nasıl olması gerektiğini biliyoruz. Artık bu, çocuklarımıza bıraktığımız yepyeni bir çalışma şekli." ifadelerini kullandı.

Ayakkabı imalatı için ihtiyacı olan deriyi ve diğer ham maddeleri Türkiye'den ithal ettiğini vurgulayan Bajrami, erkek ayakkabısının yanı sıra kadın ve çocuk ayakkabıları da ürettiğini anlattı.

Bajrami, "Kendimizi yalnızca Kuzey Makedonya ile sınırlamak zorunda kaldık. Genellikle Kuzey Makedonya'nın büyük şehirleri Üsküp, Manastır, Ohri, Struga, Gostivar, Kalkandelen ile Llabunishta köyüne ürünümüzü ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Çocukluk mesleğini severek icra ettiğinin altını çizen Bajrami, çocuklarının da bu işi sürdürmesini umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Kültür Sanat
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