'Ekolojik Film Günleri' Lüleburgaz Yıldız Sanat Akademisi'nde Başlıyor

Lüleburgaz Belediyesi'nin çevre farkındalığı yaratmak amacıyla düzenleyeceği 'Çevre Şenliği' etkinlikleri kapsamında yapılacak 'Ekolojik Film Günleri', 5 Haziran'da Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde (LYSA) başlıyor.

Lüleburgaz Belediyesi, her geçen gün artan çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çevreye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Ekolojik Film Günleri düzenleyecek. TEMA Lüleburgaz İlçe Sorumluluğu, Lüleburgaz Sinema Topluluğu, BIFED ve Film Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenecek film gösterimleri; 5, 6, 7 ve 9 Haziran günlerinde saat 20.00'de LYSA Budak Çal Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Kısa, orta ve uzun metrajlı filmlerin beyaz perdeye yansıtılacağı Ekolojik Film Günleri'ne katılım ücretsiz olacak. 7 Haziran 2023 tarihinde ise Mersin Mezitli Solinova Kadın Üretici Kooperatifi'nden Bediz Yılmaz ile 'Kent Tarımı Deneyimi' isimli söyleşi düzenlenecek.