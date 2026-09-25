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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Mahalle Evi inşaatında inceleme yaptı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Mahalle Evi inşaatında inceleme yaptı
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Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı süren Yıldırım Mahalle Evi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Çevre Koruma Vakfı'nca Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yürütülen projede kreş, etüt merkezi, spor alanları ve aile merkezleri yer alacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Yıldırım Mahalle Evi'nde incelemelerde bulundu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Vakfı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen projenin inşaat çalışmaları sürüyor.

Vali Sezer, çalışmaları yerinde inceleyerek Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Çevre Koruma Vakfı Müdürü Burak Hesapçıoğlu'ndan bilgi aldı.

Mahalle kültürünün yaşatılması ve sosyal yaşamın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen projede kreş, etüt merkezi, spor alanları ve aile merkezleri yer alacak.

Mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği sosyal ve kültürel alanlar sunacak merkezin, tamamlanmasının ardından hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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