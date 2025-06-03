Edirne'de Saros Körfezi'ne Tank Batırıldı

Edirne'de Saros Körfezi'ne Tank Batırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 1960 model bir tank, 'Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' kapsamında denize batırıldı. Proje, sualtı yaşamını desteklemek ve dalış turizmini geliştirmek amacı taşıyor.

Edirne'de Saros Körfezi'ne tank batırıldı

EDİRNE - Edirne'de Saros Körfezi'ne Kıbrıs Barış Harekatına katılan 1960 model, 8.5 metre uzunluğunda ve 45 ton ağırlığındaki bir tank batırıldı.

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliğinde hayata geçirilen "Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi" çerçevesinde denize tank batırıldı.

Daha önce uçak ve gemi batırılarak oluşturulan yapay resifler zincirine, şimdi de bir askeri tank eklendi. Sualtı yaşamını desteklemek, dalış turizmini geliştirmek ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu proje ile tank, İbrice Limanı açıklarında 12 metre derinliğe batırıldı.

Batırılan tankın 1960 model, 8.5 metre uzunluğunda ve 45 ton ağırlığında olduğu belirtildi. Ayrıca, tankın Kıbrıs Barış Harekatına katıldığı ve Gazi olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Türkiye'nin ilk en sığ batığı ünvanını da bu sayede elde etmiş oldu. Daha önceki yıllarda ise yakın bölgelere hurdaya ayrılan bir yolcu uçağı ve sahil güvenlik komutanlığınca kullanılan ve hurdaya ayrılan bir gemi batırılmıştı.

Bu girişimle Saros Körfezi, hem biyolojik çeşitliliğin artırılması hem de dalış turizmi açısından cazibe merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atılmış oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, daha önce uçak ve gemi batırıldığını ifade ederek şimdi ise tankın su altına bırakılması turizme katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı

Ailesi, Marmaris depreminde ölen Afra'nın son anlarını anlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet

Türkiye'nin konuştuğu yumruklu saldırıda kafa karıştıran şikayet
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.