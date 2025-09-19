Edirne'de Gumball 3000 Rallisi Rüzgarı Esti

Edirne Selimiye Meydanı'nda "Gumball 3000 Rallisi" etkinliği kapsamında klasik ve fütüristik araçlar sergilenecek.

Dünyanın farklı bölgelerinde 25 yıldır düzenlenen rallinin startı bu yıl 21 Eylül'de Sultanahmet Meydanı'ndan yapılacak.

Ralli kapsamında ilgi çekici araçlar, Türkiye'den ayrılmadan önce aynı gün Selimiye Meydanı'nda meraklılarıyla buluşacak.

Yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Edirne'ye ulaşacak otomobiller, saat 14.00'da sergilenecek.

Gumball 3000 Rallisi

Maximillion Cooper tarafından 1999'da kurulan Gumball 3000, en ünlü araba rallisine ev sahipliği yapmasıyla tanınan küresel bir yaşam tarzı markası olarak bilinmektedir. 25 yıldır dünyanın en önemli şehirlerinin merkezinde yapılan her ralli, iş insanları, sporcu ve sanatçıları bir araya getiriyor.

Gumball rallisi, özel klasiklerden fütüristik hiper arabalara kadar 100'den fazla arabaya ev sahipliği yapıyor. 3 bin millik bir yolculuk sunan ralli bir hafta sürüyor.

Bu yıl rallinin başlangıcı, 21 Eylül 2025'te İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 120 otomobil Türkiye'den ayrıldıktan sonra Bükreş, Belgrad, Venedik, Nice, Barselona'yı geçecek, organizasyon 27 Eylül'de İbiza'da sonlanacak.