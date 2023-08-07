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Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı

Kültür Sanat Haberleri

Ünlü yazar Paulo Coelho, Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaşan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti. Coelho, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mete Gazoz için "Şampiyon" ifadesini kullandı. Gazoz ise Coelho'ya "Çok teşekkürler" diyerek cevap verdi.

Daha önce, "Okçu'nun Yolu" adlı kitabını Mete Gazoz'a ithaf eden dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, milli okçuyu tarihi dünya şampiyonluğu sonrasında kutladı.

"ŞAMPİYON"

Twitter'da bir kullanıcının yaptığı, "Yazar Paulo Coelho, 'Okçu'nun Yolu' adlı kitabını Mete Gazoz'a boşuna ithaf etmemiş. Tebrikler şampiyon böke Mete Gazoz." paylaşımını alıntılayan Paulo Coelho, "Şampiyon" ifadesini kullandı. Gazoz ise yazara, "Çok teşekkürler" diyerek cevap verdi.

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı

PAULO COELHO KİMDİR?

75 yaşındaki Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho; Simyacı, 11 Dakika, Hac, Aldatmak, Veronika Ölmek İstiyor gibi romanları ile tanınıyor.

Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı

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Paulo Coelho Mete Gazoz 3. Sayfa Yaşam Kültür Sanat Spor Haberler

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