Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho tarihi başarısı sonrası milli okçu Mete Gazoz'u kutladı

Ünlü yazar Paulo Coelho, Dünya Şampiyonası'nda zafere ulaşan milli okçu Mete Gazoz'u tebrik etti. Coelho, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mete Gazoz için "Şampiyon" ifadesini kullandı. Gazoz ise Coelho'ya "Çok teşekkürler" diyerek cevap verdi.