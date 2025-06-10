Diyarbakır'da Yarı Değerli Taşlarla Yapılan Takılara İlgi Artıyor

Diyarbakır'da Yarı Değerli Taşlarla Yapılan Takılara İlgi Artıyor
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Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nün el sanatları atölyelerinde üretilen yarı değerli taşlardan yapılan takılar, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Eğitim süreci ve sosyo-ekonomik katkılarla desteklenen bu projeyle, yaklaşık 3 bin parça ürün sergileniyor.

Diyarbakır'ın yarı değerli taşlarından ortaya çıkartılan takılar, kentte gelen ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nün el sanatları atölyesinde çarpana tekniğiyle yapılan dokumalar, bakır ve yarı değerli taşlardan üretilen el emeği ürünler, tarihi Sur ilçesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 17 farklı atölyede birçok alanda üretim yapan enstitünün bünyesinde; çapana tekniğiyle yapılan dokumalar, arazide toplanan yarı değerli taşlar ve kentin önemli yeraltı madeni bakır, tecrübeli ustaların elinde sanata dönüşüyor. Her biri ince işçilikle işlenen el emeği göz nuru takılar, vitrinde sergilenerek göz kamaştırıyor.

Kentin birçok tarihi yerin işlendiği ürünler, Sur ilçesindeki mağazada yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Hamdi Tiken İHA muhabirine, binada "Süs Taşları İşleme Sosyal Girişimcilik Merkezi Projesi" kapsamında çalışmaları sürdüklerini, proje kapsamında hem ürünlerin üretilmesindeki eğitim sürecini gerçekleştirdiklerini ve üretilen ürünlerin halka sunumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tiken, 2022 yılından itibaren yarı değerli taşların işlenmesiyle ilgili bir süreç başladığına değinerek, "İşlediğimiz yarı değerli taşları halkın beğenisine sunmak amacıyla bu binayı hizmete soktuk ve burada çalışmaları sürdürmekteyiz. Enstitümüzün farklı atölyelerinde üretilen giyimden takıya varan çok çeşitli alanlardaki ürünlerimizi işletme imkanına sahibiz. Halkımızın buradaki ziyaretleri neticesinde özelikle yarı değerli taşlarla işlediğimiz ürünlere çok ilgi gösterdiklerini görmekteyiz. Taşların üzerine Diyarbakır'ın ve ülkemizin çeşitli tarihi eserlerini resmediyoruz. Bunun dışında dekoratif ev eşyaları üretmekteyiz" dedi.

"Birbirinden değerli yaklaşık 3 bin parça ürün sergilemekteyiz"

Şehrin turizm kapasitesinin gün geçtikçe artmakta, gelişmekte olduğunu söyleyen Tiken, "Bu, gerçekten memnuniyet verici. Bizim buradaki varlığımızla birlikte bunu daha fazla hissetmeye başladık. Yerli ve yabancı turistlerimizin bizi ziyaret etmesi oldukça mutlu ediyor. Onların buradaki ziyaretleri Diyarbakır'ın kültürüne, sanatına yaptığımız katkıların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda bu caddenin son dönemlerde oldukça aktif olması yaptığımız çalışmaların daha fazla tanınmasını sağlıyor. Bu mekanda birbirinden değerli yaklaşık 3 bin parça ürün sergilemekteyiz. Şehrimizin kültürünü ve sanatını 3 bin farklı parça ile halkın beğenisine sunuyoruz. Bu, oldukça etkileyici ve kıymetli bir çalışma" diye konuştu.

Müşterilerden Süreyya Yücesoy, bilezik aldığını, gezdiğini belirterek, "El yapımı birde bölgenin yöresel özelikleri dokunulmuş, güzel. Çok güzel şeyler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - Kültür Sanat
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