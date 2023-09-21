Derince Gösteri Merkezi'nde Halk Oyunları Şöleni

Derince Gösteri Merkezi'nde düzenlenen halk oyunları etkinliği Anadolu'nun tüm renklerini bir araya getirdi. Birbirinden güzel gösterilere imza atan Derincespor Halk Oyunları Topluluğu'nun sahnedeki performansı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Derince Belediyesi'nin "Biz Anadoluyuz" etkinlikleri çerçevesinde Derincespor Kulübü ile birlikte düzenlediği halk oyunları etkinliği şölene sahne oldu. Derincespor bünyesindeki kursiyerlerinden oluşan Halk Oyunları Topluluğu'nun hazırladığı ve Anadolu'nun tüm renklerini sahneye yansıttığı etkinlik, Harikalar Sahili'nde yer alan Derince Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Derincespor Kulübü'nun 24 farklı branşta eğitim verdiğini ifade eden Derincespor Kulübü Başkanı Kemal Bayraktar, "Yaklaşık bir yıldır 19 bin sporcu ile faaliyet gösteren Derincespor ailesi olarak bu toprakların değeri olan, kültürümüze ve halk oyunlarına sahip çıkıyoruz. Tamamı kursiyerlerimizden oluşan oyuncularımızı şimdiden tebrik ediyorum. Biz Anadolu'yuz. Tepeden, tırnağa Anadolu'yuz. Anadolu'nun bağrında yaşayan farklı kültürlerden bir araya gelen hepsinden önemli Derinceliyiz" dedi.

"Her zaman sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekledik"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise "Biz Anadoluyuz programı bizi biz yapan değerleri ortaya koyan bir program. Başta Kemal Başkanımıza ve Derincesporlu kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Yaz dönemi boyunca ilçemizde düzenlediğimiz organizasyonlarla sporun ve kültürel etkinliklerin güzelliklerini bir arada yaşadık. Farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının bir arada olduğu ilçemiz bu noktada adeta bir kültür mozaiğini oluşturuyor. Bu mozaiği bugün bizlere en güzel şekilde yansıtan Derincesporlu kursiyerlerimize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız dört buçuk yıllık süre içerisinde her zaman sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekledik. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ