Demirci'de 38. Ahilik Haftası Coşku ile Kutlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 38. Ahilik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara, ahilik geleneğinin bir kültürel miras olduğunu ve bu kültürün yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Programda, ilçedeki meslek odaları tarafından belirlenen genç girişimci, kadın girişimci ve mesleğinde 25 yılını tamamlayan esnafa teşekkür belgesi verildi.

Bu senenin ahisi seçilen 39 yıllık radyatör ustası Burhan Bilgin'e ödülü takdim edildi.

Etkinlikte lise öğrencilerinin ahilikle ilgili hazırlamış olduğu tiyatro oyununu sahneledi.