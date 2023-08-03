Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde mini heykel sanatında 40 yılı aşkın deneyime sahip, somut olmayan kültür mirasçısı Pan Qihui, altın, yeşim taşı, porselen ve hatta saç gibi malzemeleri kullanarak muhteşem mini sanat eserleri yaratıyor. Pan'ın başyapıtı olan 'Pipa Xing' adlı eser, geleneksel bir Çin enstrümanı olan Pipa'nın küçültülmüş bir modeli. Eserde Pipa'nın telleri yerine dört tel insan saçı kullanılmış. 'Pipa Xing' adlı uzun anlatı şiiri ise bu dört tel insan saçının üzerine Pan tarafından oyulmuş. Pan ayrıca 'Qingming Festivali Sırasında Nehir Boyunca' adlı ünlü Çin resminin 5 cm uzunluğunda mini bir versiyonunu yeniden yarattı. 2018 yılında Çin sanat ve zanaat ustası unvanı alan Pan, şimdi becerilerini genç nesillere aktarmak için elinden geleni yapıyor.

HABER: Çinli mini heykel ustasından büyüleyici sanat eserleri

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Pan Qihui ve eserlerinin çeşitli görüntüleri

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Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde mini heykel sanatında 40 yılı aşkın deneyime sahip, somut olmayan kültür mirasçısı Pan Qihui, altın, yeşim taşı, porselen ve hatta saç gibi malzemeleri kullanarak muhteşem mini sanat eserleri yaratıyor.

Pan'ın başyapıtı olan "Pipa Xing" adlı eser, geleneksel bir Çin enstrümanı olan Pipa'nın küçültülmüş bir modeli. Eserde Pipa'nın telleri yerine dört tel insan saçı kullanılmış. "Pipa Xing" adlı uzun anlatı şiiri ise bu dört tel insan saçının üzerine Pan tarafından oyulmuş.

Pan ayrıca "Qingming Festivali Sırasında Nehir Boyunca" adlı ünlü Çin resminin 5 cm uzunluğunda mini bir versiyonunu yeniden yarattı.

2018 yılında Çin sanat ve zanaat ustası unvanı alan Pan, şimdi becerilerini genç nesillere aktarmak için elinden geleni yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)