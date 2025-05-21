Çin'den gelen akademisyenler Rize'de çay topladı

Çin'den gelen akademisyenler Rize'de çay topladı
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Çin'den gelen akademisyenler Rize'de çay topladı Çin'den Rize'ye gelen akademisyenler çay bahçesine girerek elleriyle çay topladı.

Çin'den gelen akademisyenler Rize'de çay topladı

RİZE - Çin'den Rize'ye gelen akademisyenler çay bahçesine girerek elleriyle çay topladı.

Rize'de çayın anavatanı Çin'den gelen Çay Araştırma Merkezi'nde görevli çay konusunda ihtisas yapan öğretim görevlileri ile 21 Mayıs "Dünya Çay Günü" etkinlikleri kapsamında çay hasadı yapıldı. Rize merkezde bulunan dev çay bardağının alt kısmında bulunan bahçede gerçekleşen hasatta katılımcılar, makas kullanmadan elleriye topladıkları çayları hasır sepetlere doldurdu. Sonrasında Çay Araştırma Merkezi'ne ait standa topladıkları çayı getiren ekip kendi çaylarını kendi elleriyle üretti.

Çin ile çay konusunda önemli artak çalışmalar pıldığını kaydeden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Çayın başkenti Rize'de dünyadaki çayın başkenti olan Çin'den gelen misafirlerimiz var. Çin Çay Araştırma Merkezinin Başkanı, yardımcıları bizimle beraber. Çayla ve çayın geleceği ile ilgili görüş alışverişi yapıyoruz. Türk çayının geleceği ile ilgili fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Ortak çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizle beraber yapılmış olan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkesin Dünya Çay Günü'nü kutluyorum. Çayı içelim sağlık bulalım" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mete Avcı ise çayın ortak problemlerinin çözüm yolları konusunda çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Çin Çay Araştırma Merkezi direktörü ve ekibine Dünya Çay Günü'nde bizlerle beraber olduğu için teşekkür ediyorum. Bu ziyaretleri kapsamında şehrimizde farklı çay plantasyonlarını beraber gezeceğiz ve çayın ortak problemleri konusunda çözüm odaklı projeler oluşturacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Kültür Sanat
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