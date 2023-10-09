Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde keşfedilen Platybelodon türüne ait fosilleşmiş bir kol kemiği parçası sergilenecek.

Çin'de fosilleşmiş bir kol kemiği sergilenecek

HOHHOT, 9 Ekim (Xinhua) -- Fillerle akraba büyük bir otçul olan Platybelodon türüne ait fosilleşmiş bir kol kemiği parçası, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde sergilenecek.

Yaklaşık 65 santimetre uzunluğunda ve 25 santimetre genişliğindeki iyi korunmuş fosil, Eylül ayı başında İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Xilingol ilinin Sonid Sol Sancağı'nda, Tunggur Paleontolojik Fosil Alanı'na 15 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 15 milyon yıllık Orta Miyosen Dönemi tabakasında keşfedilerek gün yüzüne çıkarıldı.

Fosil, Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü teknisyenleri tarafından, Sonid Sol Sancağı Arkeolojik Koruma Merkezi personeliyle işbirliği içinde çıkarıldı.

Fosilleşmiş kemik, restore edilip sağlamlaştırıldıktan sonra Sonid Sol Sancağı'ndaki müzede sergilenecek.

İç Moğolistan'daki Tunggur Paleontolojik Fosil Alanı'nda bugüne dek çok sayıda memeli hayvan fosili ortaya çıkarıldı.