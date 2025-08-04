Çimenli Kanyonu, Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Çimenli Kanyonu, serinlemek isteyen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Çimenli köyü sınırlarındaki Balahor Deresi'nde bulunan, suyun ana kayayı metrelerce oyması sonucu ortaya çıkan Çimenli Kanyonu ilginç figürleri, soğuk suları, serin havası ve doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

???????Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Çimenli Kanyonu'nun da içerisinde bulunduğu alanda yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Hava sıcaklığının il merkezinde hissedilir derecede artmasına karşın doğa tutkunları Çimenli Kanyonu'nun soğuk sularında yürüyerek keyifli zaman geçirdi.

Kocaeli'nden memleketi Gümüşhane'ye tatil için gelen Şeyda Atasu, AA muhabirine, sıcak havalar nedeniyle Çimenli Kanyonu'nda zaman geçirmek istediklerini söyledi.

Serin suların keyfini çıkardıklarını ifade eden Atasu, herkesin Çimenli Kanyonu'nu görmesi gerektiğini belirtti.

Atasu, "Çok güzeldi, çok keyifliydi. Suya girdik ve arkadaşlarla keyifli sohbet ettik. Yemeğimizi yiyip, gezimizi tamamladık." dedi.