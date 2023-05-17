Çerkezköy'de 19 Mayıs etkinlikleri başlıyor

Çerkezköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek 'Gençlik Festivali' etkinlikleri kapsamında müzik grubu Köfn, 19 Mayıs Cuma günü saat 21: 00'de Kent Park'ta sahne alacak.

Çerkezköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek 'Gençlik Festivali' etkinlikleri kapsamında müzik grubu Köfn, 19 Mayıs Cuma günü saat 21: 00'de Kent Park'ta sahne alacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Çerkezköy'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kutlamalar, 19 Mayıs Cuma günü saat 14: 00'te Kartaltepe Piknik ve Mesire Alanı'nda çeşitli etkinliklerle başlayacak. Saat 20: 00'ye kadar sürecek etkinliklerde gençler, Kano VR, Spin Bike, Subsoccer, Formula, Uçak ve Smoothie Bike gibi sanal gerçeklik oyunları ile eğlenceli zaman geçirecek.

SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEK

Çerkezköy Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası da düzenlenecek. 20 ve 21 Mayıs'ta Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

Gençlik Şöleni etkinlikleri kapsamında Köfn'ün Çerkezköy'de konser vereceğini belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları söyledi:

"Saat 20: 30'da Cumhuriyet Meydanı'mızda toplanıp Fener Alayı ile ellerimizde meşale ve bayraklarımızla hep birlikte Kent Park'taki konser alanımıza yürüyeceğiz. Ardından ülkemizin sevilen müzik gruplarından KÖFN, saat 21: 00'de başlayacak konserde birbirinden güzel şarkılarını Çerkezköylü hemşerilerimiz için seslendirecek."