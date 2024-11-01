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Çanakkale Kahvaltısının Markalaşma Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale Kahvaltısının Markalaşma Çalışmaları Devam Ediyor
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Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kahvaltıyı markalaştırmak için düzenlenen ikinci toplantıda, yerel ürünlerin zenginlikleri ve kadın kooperatiflerinin katkılarıyla yeni bir marka değeri oluşturmayı hedefliyor.

Çanakkale kahvaltısının markalaştırılması çalışmaları kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün girişimleriyle ikinci toplantı düzenlendi.

Proje kapsamında bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan, Çanakkale Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Aslı Akgül, Ezine peyniri başta olmak üzere coğrafi işaretli zeytinyağı, zeytin, coğrafi işaretli domates, coğrafi işaretli tahin helvası ve balların kadın kooperatiflerinin ürettiği reçellerin ve salçaların Çanakkale'nin lezzetleriyle gizli kalmış bir kahvaltı şehri olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Çanakkale kahvaltısının markalaşma yolculuğunu tüm paydaşlarla başlattıklarını anlatan Akgül, "Bundan sonra Çanakkale'nin zenginlikleri görünür halde olacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz başta olmak üzere bu kıymetli projede yer alan tüm paydaşlara, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çanakkale'nin kültürel ve tarihi dokusunun yanı sıra yerel ve yöresel ürünlerin desteğiyle oluşturulacak yeni bir marka değeri çalışması hakkında istişarelerde bulunulan toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlker Türkeri, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, Çanakkale Yıldız Pastacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Osman Demirci ile kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Kültür Sanat
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