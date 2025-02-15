Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17.'si düzenlenen 'Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali' renkli görüntülerle başladı. Festivalde kar üzerinde çeşitli yarışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" başladı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediye Başkanlığınca ilçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda organize edilen festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için bölgeye özel araçla geçilmesine izin vermedi.

Araçlarını park eden misafirler, minibüslerle yaylaya ulaştı. Bazı vatandaşlar ise festival alanına kadar yürümeyi tercih etti.

Katılımcılardan bazıları kar üstünde horon oynadı, bazıları ise naylonla kaymaya çalıştı.

Festival kapsamında kar üstünde halat çekme ve kardan adam yarışmaları da yapıldı.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdi Uzun, festivale yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Aylardır ekibimle bu etkinliğe hazırlanıyoruz. Burada helikopterle kayak yapılıyor. Buraya herkesi bekliyoruz." dedi.

Katılımcılardan Oğuzhan Reyhanoğlu ise "Burada muazzam bir ortam var. Tulum ve kemençe eşliğinde eğleniyoruz." diye konuştu.

Ayder Yaylası'na ilk defa geldiğini anlatan Esra Batmaz da yaz döneminde tekrar bölgeye geleceğini ifade etti.

Festival, yarın düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
img

Türkçe resmi dil ilan edildi
img

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
img

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.