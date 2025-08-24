Cam Üfleme Sanatçısı Yasin Yüksel: 10 Yılda 500'den Fazla Obje Üretti

Kültür ve Turizm Bakanlığı cam üfleme sanatçısı 39 yaşındaki Yasin Yüksel, Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde açtığı atölyesinde 10 yılda camdan 500'den fazla obje üretti.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden 2012 yılında mezun olduktan sonra bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Yüksel, 29 yaşında aile dostunun desteğiyle cam sanatlarıyla tanıştı.

Yüksel, 10 yıl önce evinin odasında başladığı cam sanatı yolculuğunu sosyal medya üzerinden eserlerini satışa sunarak sürdürdü.

Zamanla şehir dışına çıkarak belediyelerin ücretsiz stantlarında cam sanatının tanıtımını yapan Yüksel, 2018 yılında tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde atölyesini açtı.

Atölyesinin yanında bir kafe de işletmeye başlayan Yüksel, burada ziyaretçilerine yönelik cam ve seramik eğitimleri veriyor.

Bugüne kadar 500'den fazla obje üreten Yüksel, özgün tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

Cam üfleme sanatçısı Yasin Yüksel, AA muhabirine, uzun süredir hayalini kurduğu "Sanat Kafe"yi açarak ziyaretçilerin çay ve kahve eşliğinde cam sanatını izleyebilmesini ve kendi eserlerini üretme deneyimi yaşayabilmesini amaçladığını söyledi.

Atölyesinde öğrenciler yetiştirdiğini belirten Yüksel, "En eski öğrencim kardeşim. Şu anda kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Bu zamana kadar 4 öğrenci yetiştirdim." dedi.

Yasin Yüksel, turistik bölgede yoğun ilgi gören atölyesinde, her gün onlarca ziyaretçiyi ağırladığını dile getirdi.

Eskişehir'in adeta Türkiye'nin sanat şehri olduğunu anlatan Yüksel, "Geçtiğimiz sene Sanat Sokağı da açıldı. Buraya gelen insanlar da daha çok doğal güzellik yerine artık kültür turlarına başladı. Gelip müze gezip sanat turları yapıyorlar. Sanat ürünleri satın alıyorlar. Bu açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

"Çok ufak detaylarda figürleri birleştiriyoruz"

Yüksel, farklı şehirlerde etkinliklere katıldığına değindi.

Cam sanatçısı olmanın uzun bir süreç olduğunu ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Şu an 10. yılımdayım ama hala üzerinde çalıştığım şeyler var. Öğrenme süreci hiçbir zaman bitmiyor. Sadece üç farklı at formu yapabiliyoruz. Ne kadar gerçekçi olursam, eserler o kadar canlı oluyor. Öğrenmesi zor ama sonunda geliyor. Detaylar birbirine benziyor, köpeğin ve atın gövdesi yatay, maymunun ve insanın dikey. Çok ufak detaylarda figürleri birleştiriyoruz."

Yüksel, atölyesinde ofis gereçleri, takı ve süs eşyaları gibi ürünler ürettiğini belirterek, isteğe göre farklı tasarımlar yaptığını vurguladı.

Bir objenin üretim süresinin 1 dakika ila 3 hafta arasında değiştiğini kaydeden Yüksel, "Üç hafta süreyle uğraştığım bir eserim oldu. Eşim ve kızımın hikayesini anlatan çalışmamdı, şu anda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde sergileniyor." dedi.

Yasin Yüksel, camın şekillendirilirken 600 ila 1200 derece ısı kullanıldığına değinerek, camın yüksek ısıdan patlamasıyla zaman zaman vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğunu sözlerine ekledi.