Çam Dağı'nın Doğal Güzellikleri Ve Ekonomik Katkısı

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Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı, açan çiçekleri ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çekiyor. Bölgedeki doğa yürüyüşleri ve eko-turizm faaliyetleri, hem görsel hem de ekolojik zenginlik sunarken, 'Çam Dağı Kestane Balı' bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde açan çiçekler renkli görüntüler oluşturdu.

"Doğa ve Kültür Yolu" üzerinde yer alan coğrafyada, papatya, kantaron, böğürtlen, sarmaşık çiçeği, yılan otu ve koyun kıran gibi birçok doğal bitki türü çiçek açtı.

Zengin bitki örtüsü sayesinde hem görsel hem de ekolojik zenginlik sunan bölgenin biyolojik çeşitliliği, coğrafi işaretle tescillenmiş "Çam Dağı Kestane Balı" üretiminde de belirleyici rol oynuyor.

Doğal floradan beslenen arıların ürettiği bu bal, bölge ekonomisine katkı sağlayan önemli ürün olarak öne çıkıyor.

Doğal güzellikleri sadece florasıyla sınırlı olmayan Çam Dağı ayrıca, doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık, botanik gözlemleri ve eko-turizm için elverişli yapısıyla dikkati çekiyor.

Çam Dağı, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, doğayla iç içe vakit geçirmek ve eşsiz bitki örtüsünü keşfetmek isteyen tüm doğaseverleri bekliyor.

Kaynak: AA / Davut Genç - Kültür Sanat
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