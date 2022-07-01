Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Turgut - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars karşılıklı oynadı Sivrihisar'da bugün açılışı yapılan festivalde Sivrihisar Belediye Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars'ın karşılıklı oynaması izleyenlerden tam not aldı.

Büyükelçi Peteris Vaivars'ın oyun havası performansı

Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars karşılıklı oynadı

ESKİŞEHİR - Sivrihisar'da bugün açılışı yapılan festivalde Sivrihisar Belediye Başkan Hamit Yüzügüllü ve Büyükelçi Peteris Vaivars'ın karşılıklı oynaması izleyenlerden tam not aldı.

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir açılışla izleyenleri neşelendirdi. Sadece vatandaşlar değil protokoldeki bazı isimlerle keyifli anları objektiflere yansıdı. Etkinliğin bir parçası olan 6 ülkenin dans gruplarının hep beraber geniş alanda Halkalı Şeker türküsü eşliğinde oynamasının ardından çalan Erik Dalı şarkısı ile beraber izleyenler de dansçılara katıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü ve Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars ise karşılıklı oynadı. Keyifli oldukları yüzlerinden okunan protokol üyeleri adeta halkla bütünleşti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Kültür Sanat

Sivrihisar Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title