Haberler

Boyabat'ta Sanat ve Müzik Gecesi Düzenlendi

Boyabat'ta Sanat ve Müzik Gecesi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "Sanat ve Müzik Gecesi" düzenlendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından "Sanat ve Müzik Gecesi" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Gençlik Merkezinde sadece boş zamanların değerlendirmediğini, çocukların enstrümanlarla buluşturulduğunu, müzik ve görsel sanatlar alanında nitelikli eğitim sunulduğunu söyledi.

Boyabat Gençlik Merkezi bünyesinde gençlerin bir yıl boyunca büyük disiplin,

heyecan ve emekle sürdürdüğü sanat yolculuğuna tanıklık edeceklerini anlatan Erdem, gençlerin piyano, gitar, darbuka ve kanun gibi farklı enstrümanlarda bir yıllık emeklerini sergileyeceklerini dile getirdi.

Erdem, programın hazırlanmasında emeği geçen Gençlik Merkezi idaresine, eğitmen resim öğretmeni Fadime Kutlu'ya, eğitmen müzik öğretmeni Filiz Büşra Yücel'e özverili çalışmalarından teşekkür etti.

Programda 32 ilkokul ve ortaokul öğrenci piyano, gitar ve darbuka enstrümanlarıyla 23 şarkı seslendirdi.

Kaymakam Enver Yılmaz, müzik dinletisi sonunda eğitmen öğretmenlere çiçek verdi.

Ardından Boyabat Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Fadime Kutlu'nun kurs verdiği 40 kursiyer öğrencinin hazırladığı geri dönüşüm ve resim sergisi gezildi.

Kaymakam Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerden resimlerle ilgili bilgi aldı.

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Karakaya ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi