Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyen ziyaretçilerle dolup taştı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan park, yürüyüş ve piknik yapmak isteyen tatilcilerin ilgisini çekiyor. Bazı ziyaretçiler araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldı.
Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyen ziyaretçiler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sömestirde tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor.
Günübirlik bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor. Bazı ziyaretçiler ise yer yer karla kaplı piknik alanlarında vakit geçiriyor.
Yoğunluk nedeniyle taşıt parkının dolduğu Gölcük'te, bazı ziyaretçiler araçlarını yol üzerinde bırakıp tabiat parkına giriyor.
Bu arada park görevlileri, tatilcileri, kısmen buz tutmuş gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıyor.