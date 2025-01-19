Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyen ziyaretçilerle dolup taştı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan park, yürüyüş ve piknik yapmak isteyen tatilcilerin ilgisini çekiyor. Bazı ziyaretçiler araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldı.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda, yarıyıl tatilini doğada geçirmek isteyen ziyaretçiler dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, sömestirde tercih edilen tatil lokasyonları arasında yer alıyor.

Günübirlik bölgeye gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor. Bazı ziyaretçiler ise yer yer karla kaplı piknik alanlarında vakit geçiriyor.

Yoğunluk nedeniyle taşıt parkının dolduğu Gölcük'te, bazı ziyaretçiler araçlarını yol üzerinde bırakıp tabiat parkına giriyor.

Bu arada park görevlileri, tatilcileri, kısmen buz tutmuş gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
img

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
img

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
img

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.