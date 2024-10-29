Üye Girişi
Haberler

Boğazkale'de Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlandı

Boğazkale'de Doğal Gaz Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Boğazkale ilçesinde doğal gaz çalışmaları tamamlandı ve ilk gaz yakma töreni gerçekleştirildi. Törende yerel yöneticiler, doğal gazın halk için hayırlı olmasını diledi.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk gaz yakma töreni düzenlendi.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesinde çalışmaların tamamlanmasının ardından doğal gaz, halkın kullanımına sunuldu.

Yaklaşık 7 bin yıllık tarihe sahip ilçede doğal gaz kullanımının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçeye doğal gaz kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da konuşmalarında, doğalgazın ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Törende konuşmaların ardından dua edilerek, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman tarafından gaz meşalesi yakıldı.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat Boğazkale Ekonomi Enerji Çevre Yaşam Tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü bitirecek her türlü vasıtayı devreye alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Hepsini devreye alacağız

 Hazine Bakanı Şimşek: Enflasyonda en kötüsü geride kaldı

Şimşek, herkesin merak ettiği konuda açık konuştu: En kötüsü geride kaldı

 Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

Yeni liderini açıklayan Hizbullah'tan nokta atışı saldırı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mobbing skandalı! Baskılara dayanamayıp intihara kalkıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dubai Cheesecake tarifi! Dubai cheesecake tarifi nedir? Dubai cheesecake nasıl yapılır? 30 EKİM resmi tatil mi? 30 Ekim kamu kurumları tatil mi? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 MEB 1. Ara tatil ne zaman başlıyor? INSTAGRAM DM'E NE OLDU? Instagram DM ne zaman düzelecek? Tarihi surlardan düşen çocuğa ne oldu? Instagram DM çöktü mü? 29 EKİM Instagram mesajları neden gitmiyor? Hülya Kuran kimdir? Avukat Hülya Kuran kaç yaşında, nereli? Esra Erol'da 13 yaşındaki kız çocuğuna ne oldu? 29 EKİM ANITKABİR'DEN GÖRÜNTÜLER İstanbul Havalimanı'nda kadın polis neden intihar etti? Olay ne zaman oldu? 30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim Çarşamba okul var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.