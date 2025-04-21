Boğa Güreşlerinde Heyecan Dolu Anlar: 'Kral' ve 'Ateş' Arenayı Terketti

'Kral' ile 'Ateş' arenaya sığmadı

ARTVİN - Düzenlenen boğa güreşleriyle binlerce insanın ilgi odağı olmaya devam eden Artvin'in Yusufeli ilçesinde yürekleri ağızlara getiren güreşte, 2 boğa arenanın dışına çıktı, seyircilerde onları takip etti.

Yusufeli'nde düzenlenen boğa güreşlerinde 'Kral' ve 'Ateş' isimli iki boğa, güreş arenasına sığmadı ve güreş dışarı taşındı. Arenanın kapısını kırarak izleyicilerin arasına çıkan boğalar, sahipleri tarafından zorlukla sakinleştirildi.

Yusufeli ilçesinde bahar ile birlikte başlayan boğa güreşlerinde bu defa Derekapı Boğa Güreşleri'nde karşı karşıya gelen 2 boğa, uzun mücadele sonrasında arenanın kapısını kırarak dışarı çıktı. Seyircilerin arasına da dalan boğalar, paniğe ve kaçışmalara sebep oldu. Sahiplerinin müdahalesiyle ve çabalarıyla güçlükle sakinleştirilen boğalar, güvenli bir alana götürüldü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası boğaların alandan çıkarılmasıyla güreşler kaldığı yerden devam etti.

Düzenlenen boğa güreşlerinde arena dışına çıkan güreşi, 5 yaşındaki Ateş'i yenen 10 yaşındaki Kral kazandı. Kral'ın sahibi Onur Erdem, kilosunda son 2 yılın şampiyonu olduğunu ifade ederek "O doğuştan şampiyon. Rakibi de çok güçlüydü. Sahanın kapısını kırıp dışarı çıktılar. Güreşlerini orada da sürdüren boğalar zevkli bir güreşe sahne oldu. Sonunda kazanan olduğumuz için mutluyum. Son 2 yılda olduğu gibi bu yıl da kendisinden şampiyonluk bekliyorum" şeklinde konuştu.