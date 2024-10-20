Bodrum'da Dalış Eğitimi: Su Altı Deneyimi ve Keşif Fırsatları

Muğla'nın Bodrum ilçesi, su altı güzellikleriyle dalış tutkunlarını ağırlarken, dalış eğitimlerine de ev sahipliği yapıyor.

Eşsiz doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan turistik ilçede, dalış tutkunları farklı noktalarda keyifli vakit geçiriyor.

Su altı dünyasını ilk kez yakından görmek isteyenlerin de keşif dalışları için ilgi gösterdiği Bodrum'da, düzenlenen kurslarla eğitim dalışları gerçekleştiriliyor.

Dalış tekneleri ile ulaşılan koyların yanı sıra Küçük ve Büyük resiflerdeki (su düzeyindeki sıra kayalar) dalışlar, meraklılarına eşsiz bir su altı deneyimi yaşatıyor.

Dalışlar ve uygulamalı eğitimler, AA muhabirince görüntülendi.

Maske tahliye, regülatör bulma, denge yeleği çıkarıp giyme, yüzerlik sağlamanın da aralarında olduğu çeşitli eğitimlerde gerekli su altı becerilerini başarıyla yerine getirenler, bir yıldız dalıcı olmaya hak kazanarak profesyonelliğe ilk adımlarını atıyor.

Bodrum'da dalış eğitmenliği yapan Tolga Dokumacı, AA muhabirine, Bodrum'un dalış için yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin geldiği önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Eğitim ve profesyoneller için dalışlar yaptırdıklarını belirten Dokumacı, su altı dünyasını ilk kez yakından görmek isteyenler için de keşif dalışları gerçekleştirildiğini ifade etti.

Dalışın güvenlik konusunda önem gösterilmesi gereken bir spor dalı olduğuna dikkati çeken Dokumacı, "Adaylara, dalıcılara öncelikle kendi güvenliklerini sağlayarak keyifli dalış yapmayı öğretiyoruz. Su altı canlılığı açısından Türkiye'nin hemen hemen en canlı dalış noktaları Bodrum'da. Bu nedenle çok tercih edilen su altımız var." dedi.

"Yorgun geldik, mutlu dönüyoruz"

Ankara'dan dalış ekibi ve dalış okulu kursiyerleriyle Bodrum'a tur düzenleyen eğitmen Mesut Kerim Arıkan da bu yaz sekiz yere tur düzenlediklerini ancak Bodrum'da gördükleri canlılığı birçok yerde göremediklerini belirtti.

Dalış camiasına yeni isimler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Arıkan, "Onlar da su altıyla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce eğitim alan dalıcılarımız da su altındaki görsel güzellikleri fark etmenin, tekrar tekrar izlemenin mutluluğunu yaşıyor. Dolayısıyla yorgun geldik, mutlu dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneme dalışlarının ardından isteyenlere 18 metreye dalış yapabilecekleri birinci seviye dalış eğitimleri verdiklerini, başarılı olanların ilerleyen süreçte daha da uzmanlaşacak eğitimleri aldıklarını anlatan Arıkan, "Daha derinlerde daha farklı yapılar ve canlılar görüyoruz. İşin özü biz suyun altını çok seviyoruz, herkesi de bekliyoruz." diye konuştu.

Dalış için İstanbul'dan gelen 1 yıldız dalıcı Asena Ömeroğlu ise "Bir yıldız brövemi almıştım ama 1,5 yıldır dalma şansı bulamamıştım. Burada eğitmen eşliğinde tekrar bilgilerimi yenileyip güzel bir dalış gerçekleştirdik." dedi.

Su altı deneyiminin çok güzel olduğunu vurgulayan Ömeroğlu, su altında canlıları görmenin, resifleri keşfetmenin ayrı bir duygu olduğunu dile getirdi.