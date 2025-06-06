Bodrum'da Bayram Yoğunluğu: 1,5 Milyon Turist Bekleniyor

Bodrum'da Bayram Yoğunluğu: 1,5 Milyon Turist Bekleniyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesi, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1,5 milyon yerli turistin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranları yüzde 80'lere yaklaşırken, sahiller kalabalıklaştı. Ziyaretçiler sıcak havanın tadını çıkararak deniz, kum ve güneşle buluştu.

Bodrum sahillerinde 'Bayram' yoğunluğu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum'a yaklaşık 1,5 milyon yerli turistin gelmesi bekleniyor.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte ilçede sahiller dolup taştı. Otellerde doluluk oranları yüzde 80'lere yaklaşırken, restoranlar, plajlar ve eğlence mekanlarında yoğunluk gözlendi. İlçeye gelen ziyaretçiler, sıcak havanın da etkisiyle deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Sosyete camiası, sanatçılar, sporcular ve siyasetçilerin de tatil tercihi olan Bodrum, bayram tatiliyle birlikte yaz sezonuna da resmen merhaba dedi. Uzmanlar, bayram tatilinin ardından da yoğunluğun Temmuz ve Ağustos aylarında artarak devam etmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Kültür Sanat
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