Bilecik'te 6. Nar Festivali Coşkusu

Bilecik'in İnhisar ilçesinde bu yıl 6'incisi organize edilen nar festivali gerçekleştirildi.

Kaymakamlık, İnhisar Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen festivalde "nar sıkma" ve "nar dizme" yarışması yapıldı, mehter gösterisi sunuldu.

Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, DSİ 33. Şube Müdürü Mustafa Şimşek ve İlçe Müftüsü Ziya Albayrak ile İlçe Özel İdare Müdürü Ozan Bakkal, narları üst üste dizerek kule yapmaya çalıştı.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, açılışta yaptığı konuşmada, ekim ve kasım aylarında ilçede özellikle nar, incir ve ayva hasadı yapıldığını ifade etti.

İlçenin en önemli geçim kaynağının nar olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"İnhisar narı adeta şifa deposudur. Özellikle tatlı, iri taneli 'deve dişi' cinsimiz ön plandadır. İlçede 2 bin 500-3 bin dekar alanda 7 bin ton nar üretimi yapılmaktadır. Nar güçlü bir meyvedir. Üretilen narın büyük bir kısmı meyve olarak satılmakta bir kısmı da ilçemizde işlenerek nar suyu, nar ekşisi, nar reçeli, nar pekmezi ve nar lokumu gibi ürünlere dönüştürülmektedir.'

Ödüllerin verilmesiyle sona eren etkinliğe İnhisar Kaymakamı Mücahit Ünal, İl Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.