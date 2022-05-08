Son dakika haberleri: Başpehlivan Orhan Okulu, annesi ve şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı

Kumluca ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlere katılan Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu, annesi ve tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen yağlı güreşlerde er meydanına çıkan Orhan Okulu, güreşlerin son gününde, annesi Hörü Okulu ve tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Güreşlerde elde ettiği başarıları annesine ve tüm şehit annelerine hediye ettiğini ifade eden Okulu, "Bugün Anneler Günü, ben de burada başta annem olmak üzere şehit anneleri ve tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Burada elde ettiğim tüm başarıları annelerimize armağan ediyorum." dedi.

Okulu'yu heyecanla izleyen annesi Hörü Okulu da, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Oğlunun başarısının kendisine en büyük hediye olduğunu dile getiren Hörü Okulu, "Kendisiyle her zaman gurur duydum. Allah razı olsun, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.