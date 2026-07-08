BAÜN'den Halk oyunlarında Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü

Balıkesir Üniversitesi Türk Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 22. ÜNİLİG Halk Dansları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye İkinciliği ve üçüncülüğü başarısı elde etti.

TÜSF tarafından gerçekleştirilen ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamında düzenlenen Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, 24 üniversiteden 647 sporcunun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Kültür ve sporun aynı sahnede buluştuğu organizasyonda, Akademik Danışman Doç. Dr. Kazım Biber ve Antrenör Ozan Çelik yönetiminde şampiyonaya katılan Balıkesir Üniversitesi Türk Halk Oyunları Topluluğu, Artistik Zeybek Türü kategorisinde Türkiye ikincisi, Stilize Dal Zeybek Türü kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olarak çifte başarı elde etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı