Mahalledeki çocuklardan öğrendiği uçurtma yapımı gelir kapısı oldu

Adana'da bakkal işleten Ahmet Ökten, mahalle çocuklarından öğrendiği uçurtma yapımını geliştirerek yurt geneline satış yapıyor. Kovid-19 sürecinde başladığı bu iş sayesinde ana geliri uçurtma satışı oldu.

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde 2002'den bu yana bakkallık yapan Ökten, çocukların yoğun talebi üzerine uçurtma yapıp satmaya karar verdi.

Marangozluk deneyimi bulunan Ökten, 2020'de mahallenin çocuklarının da yardımıyla uçurtma yapımını öğrendi.

Ökten, her geçen gün kendisini geliştirmesi sayesinde yaptığı farklı uçurtmaları bakkalında satmaya başladı.

Uçurtmalarını sosyal medya hesabından da paylaşan Ökten, farklı illerden siparişler aldı.

Bakkalının bir bölümünü uçurtma yapımına ayıran Ökten, yurdun dört bir yanına satış yapıyor.

"Bakkallık bir köşede kaldı"

Ahmet Ökten, AA muhabirine, çocuklar sayesinde yeni bir gelir kapısının olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde başladığı uçurtma yapımını büyük keyifle sürdürdüğünü anlatan Ökten, el emeği ürünlerine talebin her geçen gün arttığını belirtti.

Ökten, uçurtma yapımıyla özdeşleştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de otobüs tekerinin değdiği her yere Adana'dan uçurtma gönderiyoruz. Kargoyla kırıldığı için gönderim yapamıyoruz. Şehir dışından bizlere ulaşan arkadaşlarımız, bulunmuş olduğu şehirdeki terminalden, otogardan kendileri teslim alıyor. Çok memnunlar. Gurbetçiler de ülkeye gelmeden önce siparişlerini veriyorlar. Biz de hazırlıyoruz, yaşadıkları ülkeye dönerken siparişlerini alıp götürüyorlar. Fabrika yapımı uçurtmalar var ama maalesef tatmin edici bir şey değil. Bizim yaptığımız el emeği olduğu için havada süzülürken farklı bir ambiyansa, albeniye sahip. Bu yüzden bizleri tercih ediyorlar."

Kovid-19 sürecine kadar bakkallık olan ana gelirinin şu an uçurtma olduğunu dile getiren Ökten, "Olmazsa olmazımız, ana ticaretimiz uçurtma, bırakamıyoruz. Yani bakkallık bir köşede kaldı şu an. Sadece bakkalın iç alanını kullanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
