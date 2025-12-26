Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dizi sektöründe küresel ölçekte öne çıktığını belirterek, Türk dizilerinin bugün dünyada yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlendiğini söyledi. Ersoy, dizilerin Türkiye'nin kültürel tanıtımında ve uluslararası alandaki "yumuşak gücünde" önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

MİNİ DİZİLERLE İLGİLİ YENİ STRATEJİ GÜNDEMDE

Bakan Ersoy, klasik dizi formatlarının yanı sıra mini dizilerle de yeni bir strateji hedeflediklerini ifade etti. Bu yapımlarla daha önce erişilemeyen turizm pazarlarına ulaşmayı planladıklarını belirten Ersoy, görsel içeriklerin destinasyon tercihlerinde turizm talebini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

DİZİLERE BAKANLIK DESTEĞİ GELİYOR

Sektöre yönelik yeni bir destek programı başlatacaklarını duyuran Ersoy, belirli kriterleri karşılayan yapımların Bakanlık tarafından destekleneceğini açıkladı. Destek kapsamında yapımların niteliği, uluslararası erişim kapasitesi ve ülke tanıtımına katkısı gibi unsurların esas alınacağı kaydedildi.

KOMİSYON KURULACAK

Destek alacak projelerin belirlenmesi için bir değerlendirme komisyonu kurulacağını da belirten Ersoy, komisyonun şeffaf ve objektif kriterlerle çalışacağını, bunun da sektörde kaliteyi ve sürdürülebilirliği güçlendireceğini ifade etti.