Haberler

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dizi sektörüne yönelik önemli bir destek programını hayata geçireceklerini ve belirli kriterleri karşılayan yapımların Bakanlık tarafından destekleneceğini duyurdu. Bakan Ersoy destek kapsamında, yapımların niteliği, uluslararası erişim potansiyeli ve ülke tanıtımına katkısı gibi unsurların dikkate alınacağını kaydetti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dizi sektöründe küresel ölçekte öne çıktığını belirterek, Türk dizilerinin bugün dünyada yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlendiğini söyledi. Ersoy, dizilerin Türkiye'nin kültürel tanıtımında ve uluslararası alandaki "yumuşak gücünde" önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

MİNİ DİZİLERLE İLGİLİ YENİ STRATEJİ GÜNDEMDE

Bakan Ersoy, klasik dizi formatlarının yanı sıra mini dizilerle de yeni bir strateji hedeflediklerini ifade etti. Bu yapımlarla daha önce erişilemeyen turizm pazarlarına ulaşmayı planladıklarını belirten Ersoy, görsel içeriklerin destinasyon tercihlerinde turizm talebini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyorKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy.

DİZİLERE BAKANLIK DESTEĞİ GELİYOR

Sektöre yönelik yeni bir destek programı başlatacaklarını duyuran Ersoy, belirli kriterleri karşılayan yapımların Bakanlık tarafından destekleneceğini açıkladı. Destek kapsamında yapımların niteliği, uluslararası erişim kapasitesi ve ülke tanıtımına katkısı gibi unsurların esas alınacağı kaydedildi.

KOMİSYON KURULACAK

Destek alacak projelerin belirlenmesi için bir değerlendirme komisyonu kurulacağını da belirten Ersoy, komisyonun şeffaf ve objektif kriterlerle çalışacağını, bunun da sektörde kaliteyi ve sürdürülebilirliği güçlendireceğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Zincir marketler pazar günü kapanacak mı? İlk itiraz sektörün içinden geldi

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına ilk itiraz geldi
Bomba iddia! Kazanın arkasında Mossad ve İngiliz istihbaratı mı var?

Uçak kazasıyla ilgili korkunç şüphe! Doğruysa ortalık fena karışacak
Ali Sabancı'dan çok konuşulacak sözler: Geçinemiyorum

Soyadı "Sabancı" ama "Geçinemiyorum" diye dert yandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın

8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı