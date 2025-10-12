Baba Mesleğini Devam Ettiren İsmail Avlan: "Ömrüm Yettiği Sürece Bu İşi Yapacağım"

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, babasının yıllar önce Romanlardan öğrenerek 50 yıl geçimini sağladığı süpürgecilik mesleğini sürdüren İsmail Avlan, ömrünün sonuna kadar bu işi yapmak istiyor.

İlçeye bağlı kırsal Argın Mahallesi'nde 2018'den bu yana muhtarlık görevini yürüten 4 çocuk babası İsmail Avlan (48), baba mesleği süpürgeciliğe 30 yıldır sahip çıkıyor.

Aynı zamanda küçük ve büyükbaş hayvancılıkla da uğraşan Avlan, süpürge üretimiyle ev bütçesine ek gelir sağlıyor.

Avlan, süpürge otu eken çiftçilerle anlaşıp, özellikle kış aylarında civar köy ve ilçelere giderek onlar için süpürge üretiyor. Yılda 1000'den fazla süpürge üreten Avlan, 2006'da kaybettiği babasının mesleğini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İsmail Avlan, AA muhabirine, süpürgeciliği babasından öğrendiğini, 30 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Babasına da bu işi Romanların öğrettiğini belirten Avlan, "Babam sadece süpürgecilik yaparak 4 evlat yetiştirdi. Benim de 4 çocuğum var. Günlerce başka köylerde çalıştığımız oluyordu. Bazen 1 ay gidip gelmezdik." dedi.

Avlan, süpürge otu yetiştiricileriyle anlaşarak üretim yaptığını dile getirerek, "Vatandaş otu tarlasına ekiyor. Ben sadece ustalığını yapıyorum. Yaptığım kişiler de ya kullanıyor ya da satıyor. Yılda ortalama 1000 tane yapıyorum." diye konuştu.

"Ömrüm yettiği sürece bu işi yapacağım"

Özellikle kış aylarında gece yarılarına kadar çalıştığını vurgulayan Avlan, şöyle devam etti:

"Bunun tanesini 100 liraya yapıyorum. Günde 15 tane yaptığım oluyor. Bu da günde 1500 lira yapar. Allah bereket versin evimize katkı oluyor. 'Ben muhtarım' ya da 'hayvanlarım var' diye bu işi yapmamazlık yapmıyorum. Hem komşuların işi görülüyor hem de ben para kazanıyorum. Ömrüm yettiği sürece bu işi yapacağım."

Avlan, bölgede bu işi sadece kendisinin yaptığını belirterek, "Ömrümün sonuna kadar bu işi yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.